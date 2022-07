«Magut Race», torna la sfida dei muratori: 230 metri di corsa con i sacchi di cemento

Una gara unica al mondo per la prima volta sull’Altopiano. Torna la Magut Race, la corsa dei muratori in programma sabato 30 luglio a Selvino sulla pista da sci «Paola Magoni» del monte Purito, in collaborazione con il Gruppo Selvino Sport e con il patrocinio del comune di Selvino : una corsa con un sacco di cemento di 25 chili in spalla su un percorso di 230 metri con 70 metri dislivello positivo. L’ideatrice e organizzatrice della «Magut Race Corsa dei muratori» è la Fly-Up Sport di Mario Poletti, che con le sue manifestazioni sportive mira alla valorizzazione del territorio orobico. La Magut è una gara unica, differente da tutte le altre: Italcementi mette a disposizione i sacchi del «32,5» il cemento più usato in Italia, sacchi da 25chili da portare in spalla. Lo scorso anno, a Songavazzo, vinse il bresciano di Angolo Terme Simone Bertocchi e al femminile Silvia Boroni, che lo scorso fine settimana ha anche vinto la prima edizione di Orobie Skyrace 22k.