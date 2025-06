Malore in azienda, grave un uomo a Gandino

Grave incidente a Gandino in un’azienda intorno alle 7 del mattino di lunedì 16 giugno. Probabilmente a causa di un malore, ma le informazioni non sono ancora chiare.

Il fatto in via Ugo Foscolo, sul posto i soccorsi e i tecnici di Ats. Oltre all’ambulanza anche l’elicottero del 118: l’uomo, in gravi condizioni, è stato trasferito in ospedale, a Piario.