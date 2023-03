Malore in bici e cadute sui sentieri, cinque persone soccorse sulle Orobie

Diversi interventi sabato 25 marzo per il Soccorso alpino e speleologico della VI Delegazione Orobica. I tecnici sono stati allertati poco prima delle 10 per un ciclista, che aveva avuto un malore mentre si trovava lungo il sentiero con un amico, nel territorio del comune di San Giovanni Bianco. L’amico ha chiesto aiuto e la centrale ha attivato subito le squadre del Soccorso alpino, nove i tecnici impegnati, compresi i due di turno a Oltre il Colle. Le squadre hanno operato a supporto dell’elisoccorso di Bergamo di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza. I soccorritori hanno raggiunto con il mezzo fuoristrada la zona dove si trovava la persona da soccorrere; hanno trasportato l’uomo, di circa 50 anni, con la barella portantina per una quindicina di minuti in un luogo dove è stato valutato dall’équipe sanitaria. Infine lo hanno portato in ospedale con l’elicottero. L’intervento è terminato poco prima di mezzogiorno.