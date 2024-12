Malore sul monte Farno, muore a 52 anni

Tragedia sul monte Farno, intorno alle 8 di domenica 15 dicembre. Un uomo di 52 anni residente in zona è morto a causa di un arresto cardiaco, mentre si trovava in via Santissima Trinità a Gandino. Il personale del 118, intervenuto con l’elisoccorso partito da Sondrio, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.