Maltempo sulle Orobie, sentieri pericolosi e rifugi chiusi

Il maltempo che ha colpito le Orobie bergamasche nelle ultime ore rende impraticabili o pericolosi diversi sentieri, in particolare quelli attraversati da corsi d’acqua. L’invito rivolto agli escursionisti è quindi alla massima prudenza per tutto il fine settimana, evitando gli spostamenti non necessari e attenendosi alle indicazioni dell’allerta idrometeo della Protezione civile.

Prima di mettersi in cammino è consigliato verificare le comunicazioni aggiornate diffuse dai rifugi della zona attraverso siti e canali social oppure contattare direttamente le strutture.

Quattro rifugi chiusi per il maltempo

Le precipitazioni eccezionali hanno inoltre provocato criticità sui percorsi e problemi tecnici che hanno reso necessaria la chiusura temporanea di quattro rifugi.

Il rifugio Baroni al Brunone e il rifugio Ludwigsburg al Barbellino, entrambi nel territorio di Valbondione, resteranno chiusi fino a sabato 22 agosto. Il rifugio Mario Merelli al Coca, sempre a Valbondione, e il rifugio Fratelli Calvi, nel territorio di Carona, resteranno invece chiusi fino a domenica 23 agosto. I rifugisti del Coca fanno sapere che manca la corrente elettrica e i sentieri sono impraticabili.