Mercatini di Natale a Castione, si parte il 18 novembre

La manifestazione aprirà ufficialmente sabato 18 e domenica 19 novembre, e poi a seguire per altri 4 weekend il 25 e 26 novembre, il 2 e 3 dicembre e il lungo ponte dell’Immacolata dal 7 al 10 e la chiusura il 16 e 17 dicembre.

La nuova edizione dei Mercatini è stata presentata nella Casa di Babbo Natale, dove gli elfi hanno predisposto un nuovo accogliente allestimento, spazi per laboratori e la Pista delle biglie giganti dei Mons, piccole creature del bosco. Mentre nel piazzale Donizetti presto saranno allestite le 35 casette di legno che accoglieranno hobbisti e artigiani con le loro creazioni in tema natalizio e non solo, e le tante aziende che proporranno i loro prodotti tipici.