Mezzo secolo fa l’alluvione: Albino ricorda con una mostra

Una mostra per fare memoria ma anche per sensibilizzare su un problema sempre più attuale. Verrà inaugurata sabato 3 settembre alle 11 la mostra allestita nel municipio di Albino dedicata all’alluvione che il 10 luglio 1972 devastò diversi Comuni della Media Val Seriana. A 50 anni dal tragico evento, il Comune di Albino ha raccolto numerosa documentazione fotografica e archivistica per promuovere questa iniziativa che si inserisce nella campagna nazionale di diffusione di buone pratiche di Protezione civile “Io non rischio» . «L’idea è partita da Sonia Camozzi, segretaria del Comune, Maria Rosa Carrara, dipendente comunale in pensione ma ancora disponibile, e Nives Colombi, responsabile della biblioteca – spiega il sindaco di Albino Fabio Terzi -. È stato recuperato parecchio materiale fotografico e documentario che racconta come il Comune affrontò questa emergenza».