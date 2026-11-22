Monopattino non assicurato, a Clusone multati padre e figlio
IL CASO. Controlli dei carabinieri a Clusone: un 25enne fermato su un monopattino del fratello minorenne, privo di assicurazione. Sanzionati il conducente e il padre del proprietario.Lettura meno di un minuto.
Clusone
Era sul monopattino del fratello minorenne e né lui né il mezzo elettrico sul quale viaggiava erano assicurati. Quando i carabinieri della Compagnia di Clusone lo hanno fermato, giovedì 19 novembre intorno alle 23 nel centro abitato, se ne sono accorti e hanno fatto scattare le contravvenzioni. A doverle pagare l’egiziano che si stava spostando con il monopattino, classe 2001, già noto alle forze di polizia e occupato come cuoco in un ristorante del posto, ma anche suo padre.
Quest’ultimo, infatti, esercita la responsabilità genitoriale sul proprietario, appunto il figlio minorenne. «Conoscere le regole e adottare comportamenti prudenti – segnalano i carabinieri – non è solo un obbligo di legge, ma una necessità per tutelare sé stessi e gli altri utenti della strada». Anche perché l’infrazione riscontrata dai militari dell’Arma agli ordini del capitano Maurizio Guadalupi sembra essere piuttosto ricorrente: «La micromobilità elettrica ha cambiato il volto delle nostre città e dei nostri paesi, offrendo una soluzione rapida ed ecologica per gli spostamenti urbani. Tuttavia la diffusione dei monopattini porta con sé nuove sfide legate alla sicurezza stradale». E i controlli delle forze dell’ordine continueranno anche in questa direzione.
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