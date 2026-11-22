Era sul monopattino del fratello minorenne e né lui né il mezzo elettrico sul quale viaggiava erano assicurati. Quando i carabinieri della Compagnia di Clusone lo hanno fermato, giovedì 19 novembre intorno alle 23 nel centro abitato, se ne sono accorti e hanno fatto scattare le contravvenzioni. A doverle pagare l’egiziano che si stava spostando con il monopattino, classe 2001, già noto alle forze di polizia e occupato come cuoco in un ristorante del posto, ma anche suo padre.