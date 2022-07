Morta nel suv finito nella scarpata a Pradalunga, mercoledì i funerali

«Mi hai lasciato così, in una calda domenica di fine luglio, mentre ero sotto l’ombrellone in spiaggia e mai avrei pensato che la giornata potesse capovolgersi in questo modo, diventando una delle più brutte della mia vita. Grazie per tutto quello che hai fatto per me, per le partite dell’Atalanta viste insieme. Mi mancherai ». Scrive così su Facebook Matteo Chiodelli, uno dei sei nipoti di Teresina Carrara, 81enne di Nembro morta nell’incidente di domenica mattina, a Pradalunga. I funerali saranno celebrati mercoledì alle 9,30 nella parrocchiale di Nembro .