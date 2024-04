Morto durante l’escursione, dolore a Nembro per Maurizio Maffeis: martedì i funerali

Si è spento in mezzo alle montagne che tanto amava. Maurizio Maffeis, 63 anni, di Nembro, era una persona dal cuore grande, sempre pronto a spendersi per gli altri. Sabato pomeriggio, 6 aprile, è stato colto da un malore al Passo di Zulino, sopra Valcanale di Ardesio, dove si trovava con un gruppo di amici per un’escursione. Inutile la chiamata dei soccorsi e l’intervento dell’elisoccorso: gli operatori sanitari hanno potuto solo constatare il suo decesso. Maurizio aveva lavorato in Poste italiane ma da qualche anno era in pensione. Si è sempre speso con dedizione per l’unica figlia, Valentina. «Aveva una sensibilità straordinaria verso la fragilità di sua figlia – racconta la cognata Chiara Persico –. L’ha accompagnata nel percorso verso la sua autonomia». Maurizio, oltre a Valentina, lascia la moglie Lidia. La sua salma è composta nella Casa del commiato di Albino, in via Roma. I funerali nella parrocchiale di Nembro martedì 9 aprile alle 15.