Morto Giulio Bergamelli, allenatore dei ragazzi: «Aveva una grinta dirompente»

Si è spento a causa di un infarto, all’età di 57 anni, Giulio Bergamelli. Nella «sua» Alzano era molto conosciuto, per via di un impegno generoso in oratorio, nel mondo dello sport. Lascia la moglie Emanuela, di 53 anni, i figli Arianna (classe ’95) e Christian (classe 2000) con Giulia, oltre al fratello Bruno e alla suocera Beneditta . Sabato sera, 17 dicembre, intorno alle 22,45 ha accusato un malore, dopo alcuni giorni in cui la sua salute non era al meglio. È stato subito portato al Pronto soccorso dell’ospedale di Alzano, da lì trasferito all’ospedale di Seriate, ma per lui, ormai in arresto cardiaco, non c’è stato nulla da fare.