Neve di marzo in quota: 171 centimetri. Ma dieci anni fa era molto di più

Con lo stabilizzarsi delle condizioni meteo, e il naturale assestamento della neve avvenuto in seguito al rialzo delle temperature, risulta ora possibile stilare un bilancio più dettagliato della stagione invernale; le abbondanti precipitazioni sono infatti arrivate dopo tanti mesi siccitosi e comunque concentrate in un breve periodo temporale. Le stazioni di Arpa Lombardia posizionate in quota hanno rilevato lunedì 25 marzo un a ccumulo al suolo di 171 centimetri ai 1.955 metri del lago Fregabolgia (Carona), 162 ai 1.856 metri in zona Polzone (Vilminore) e 119 ai 1.784 metri del lago del Barbellino (Valbondione).

Due lustri fa

Questi quantitativi non possono tuttavia essere considerati eccezionali se confrontati con i dati estrapolati dai report passati dei Servizi valanghe Aineva (Associazione di coordinamento e documentazione in tema di neve e valanghe).

La baita Zuccotto nel marzo 2014 La baita Zuccotto nel marzo 2024

La stagione invernale 2013/2014, per citare uno degli esempi più recenti, fu infatti caratterizzata da una serie di eventi nevosi molto più significativi di quelli attuali, specialmente sulle Alpi centrali e orientali. Per quanto riguarda la Lombardia i dati hanno confermato come le situazioni di maltempo ci abbiano interessato, dieci anni fa, in modo particolare nei mesi di gennaio (ben 18 giorni con nevicate) e febbraio (da 19 a localmente 23 giorni con neve fresca) con accumuli stagionali, misurati a circa 2.000 metri di quota, variabili tra i 7 e i 13 metri. In concomitanza dei principali eventi l’attività valanghiva, soprattutto su Orobie e Prealpi, fu particolarmente significativa e nel bollettino neve e valanghe furono emessi indici di pericolo forte (4 su una scala di 5) e, per la sola giornata del 19 gennaio, molto forte (5). Anche in Bergamasca non mancarono situazioni di emergenza poiché fu disposta la chiusura temporanea di alcune sedi stradali (il monitoraggio controllato con personale autorizzato venne effettuato sulla Provinciale 2 della Val Brembana, la 49 dell’Alta Val Seriana e la 294 – 61 della Valle di Scalve) ma si rese anche necessario effettuare diversi voli di ricognizione con l’elicottero. Sempre nel report si evidenzia poi l’enorme valanga staccatasi il 26 dicembre 2013 dal Monte Toro (sullo spartiacque tra l’Alta Val Brembana e la Valtellina) ma anche quella che il successivo 9 febbraio ha lambito la contrada Ludrigno di Ardesio.

La sabbia del deserto