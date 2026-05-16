Neve sui crinali e vento forte: sulle Orobie sembra ancora inverno - Foto
LE PREVISIONI. Raffiche fino a 81 chilometri orari al rifugio Curò sollevano pennacchi sui versanti imbiancati nella giornata di sabato 16 maggio. In pianura torna il sole, con temperature fino a 21 gradi.Lettura 1 min.
Dopo il maltempo dei giorni scorsi il sole è tornato a fare capolino, seppure con tempistiche diverse, su tutta la nostra provincia di Bergamo. L’elemento dominante ancora una volta è stato il vento, che ha fatto sentire la sua azione soprattutto sui crinali ancora ricoperti dalla neve caduta nella giornata di giovedì 14 maggio; già dalle prime ore di questa mattina (sabato 16 maggio), infatti, erano ben visibili per decine di metri, sullo sfondo offerto dal cielo terso, i pennacchi formati dal suo sollevamento. Una situazione meteo che ha obbligato i pochi escursionisti, che hanno comunque deciso di salire in quota, a utilizzare ancora un abbigliamento di tipo invernale, guanti compresi.
La punta massima di velocità del vento, rilevata dalle stazioni del Centro meteo lombardo, è stata registrata al rifugio Curò con 81 chilometri all’ora; da segnalare anche i 52 misurati al rifugio Passo S. Marco (Mezzoldo), 48 a Comun Nuovo, 44 a Villa d’Ogna e 42 a Valbondione.
Sul fronte delle temperature, invece, il calo più marcato ha interessato proprio «le quote rifugi» se si considera che la massima è stata di circa 4 gradi (con qualche decimale di differenza) al Curò, Capanna 2000 (Oltre il Colle) e Passo S. Marco; nelle aree a ridosso di Bergamo, ma anche spostandosi più a sud, i valori sono oscillati tra i 19 ed i 21 gradi.
Per quanto riguarda le previsioni il bollettino di Arpa Lombardia prevede per domenica 17 maggio cielo da sereno a variabile per il passaggio di nubi medio-alte da ovest verso nord-est; non si escludono isolati piovaschi sui rilievi. Temperature massime in ulteriore lieve aumento. Lunedì il sole sarà intervallato da nubi in transito verso est, con possibili precipitazioni sparse specie in montagna. Martedì e mercoledì buona probabilità di giornate soleggiate con locali rovesci pomeridiani sui rilievi; temperature in progressivo aumento.
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