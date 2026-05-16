Neve sui crinali e vento forte: sulle Orobie sembra ancora inverno - Foto

Dopo il maltempo dei giorni scorsi il sole è tornato a fare capolino, seppure con tempistiche diverse, su tutta la nostra provincia di Bergamo. L’elemento dominante ancora una volta è stato il vento, che ha fatto sentire la sua azione soprattutto sui crinali ancora ricoperti dalla neve caduta nella giornata di giovedì 14 maggio; già dalle prime ore di questa mattina (sabato 16 maggio), infatti, erano ben visibili per decine di metri, sullo sfondo offerto dal cielo terso, i pennacchi formati dal suo sollevamento. Una situazione meteo che ha obbligato i pochi escursionisti, che hanno comunque deciso di salire in quota, a utilizzare ancora un abbigliamento di tipo invernale, guanti compresi.