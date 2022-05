«Noi rovinati dai danni dei cinghiali. I risarcimenti della Regione? Irrisori»

« Basta, non possiamo più attendere. Bisogna intervenire immediatamente ». È questo il grido di allarme di un agricoltore, l’ennesimo, che in questi giorni ha dovuto nuovamente assistere al passaggio dei cinghiali che hanno devastato i suoi campi coltivati con il mais. Davide Covelli dell’azienda agricola Cà di Lene di Songavazzo, e il padre Bruno raccontano di una situazione diventata ormai insostenibile e che si ripete ciclicamente ogni anno, più volte nel mese di maggio e anche in autunno .