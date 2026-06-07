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Cronaca / Valle Seriana Domenica 07 Giugno 2026
in aggiornamento

Scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il Passo di Zambla: un ferito grave - Foto

LO SCHIANTO. L’incidente poco dopo le 13 di domenica 7 giugno sulla provinciale 46 a Oneta. Un 64enne trasportato in elisoccorso in codice rosso a Bergamo: non sarebbe in pericolo di vita.

Lettura meno di un minuto.
Scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il Passo di Zambla: un ferito grave - Foto
Le due moto dopo lo scontro sulla provinciale 46 a Oneta

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 7 giugno lungo la strada provinciale 46, nel territorio di Oneta. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando due motociclette si sono scontrate lungo l’arteria che collega Oneta al Passo di Zambla. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, l’automedica, l’elisoccorso decollato da Sondrio e i Carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi del caso.

Scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il Passo di Zambla: un ferito grave - Foto
Rallentamenti a Oneta dopo lo schianto tra due moto
(Foto di Fronzi)

Secondo una prima ricostruzione, un motociclista tedesco di 64 anni, alla guida di una BMW GS e diretto verso il Passo di Zambla, avrebbe perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva a destra, invadendo la corsia opposta e andando a collidere con un’altra moto BMW condotta da un connazionale di 62 anni che sopraggiungeva in senso contrario.

Ad avere la peggio è stato il 64enne, soccorso e trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice rosso. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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