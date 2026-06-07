Scontro tra motociclisti tedeschi sulla strada per il Passo di Zambla: un ferito grave - Foto

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 7 giugno lungo la strada provinciale 46, nel territorio di Oneta. L’allarme è scattato poco dopo le 13, quando due motociclette si sono scontrate lungo l’arteria che collega Oneta al Passo di Zambla. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Croce Verde di Colzate, l’automedica, l’elisoccorso decollato da Sondrio e i Carabinieri della Compagnia di Clusone per i rilievi del caso.

Rallentamenti a Oneta dopo lo schianto tra due moto

(Foto di Fronzi) Secondo una prima ricostruzione, un motociclista tedesco di 64 anni, alla guida di una BMW GS e diretto verso il Passo di Zambla, avrebbe perso il controllo del mezzo nell’affrontare una curva a destra, invadendo la corsia opposta e andando a collidere con un’altra moto BMW condotta da un connazionale di 62 anni che sopraggiungeva in senso contrario.