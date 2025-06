Onore si prepara per l’estate: musica, teatro e cultura fino a settembre

Tra gli appuntamenti confermati due festival culturali “A Onor del Vero” realizzato con l’associazione Music Lab e che propone concerti e spettacoli dal vivo tutti i mercoledì sera dall’11 giugno al 27 agosto e “Onore e Cultura” dal 7 al 10 agosto che quest’anno avrà un focus sui linguaggi. Tra le novità quest’estate ad Onore ci sarà anche l’apertura di un ufficio turistico che, in collaborazione con l’infopoint Borghi della Presolana, sarà aperto il sabato e la domenica, nei mesi di luglio e agosto.

«Quest’anno Onore vivrà un’estate davvero straordinaria - ha detto il sindaco di Onore Ettore Schiavi alla conferenza stampa di presentazione sabato 7 giugno - -Ringrazio le associazioni del paese che mettono anima e cuore proponendo tanti eventi e contribuendo a creare un fitto calendario di appuntamenti. L’ufficio turistico sarà poi un importante punto di riferimento per turisti e villeggianti che scelgono di visitare il nostro territorio».

Gli appuntamenti

Estate a Onore

Tra gli eventi: il 21 giugno lo “Spluss Summer festival” con il Corpo Volontari Presolana, la Pro Loco “Vivere Onore” ed i commercianti dell’area artigianale di via Spluss, il 29 giugno la “Scampagnada a Righensol” con gli alpini, il 12 luglio la nuova ”festa con le famiglie” organizzzata dalla Proloco e poi con gli “Amici di Christian” il 2 agosto la serata gastronomica e il 16 la “Sparrkling night”. Sant’Antone Fest si terrà il 30 e 31 agosto e a settembre dal 12 al 14 il gemellaggio con Garriguella e il pranzo comunitario “La lunga tavolata” in via Sant’Antonio il 13 settembre.