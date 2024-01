Parre, trovata una fedina: si cerca la proprietaria

Alle 11 di domenica 7 gennaio due volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri Alta Valle Seriana, con sede a Ponte Nossa, hanno rinvenuto una fedina per terra in un parcheggio a lato della strada statale a Ponte Selva di Parre (zona Chioda Gomme). All’interno si legge la data 8-4-1972. Si cerca la proprietaria: per informazioni mail [email protected] e tel. 335.6283691