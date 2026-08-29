Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro a Casnigo, ferito 26enne

Incidente stradale prima dell’alba di sabato 29 agosto in Val Seriana a Casnigo in via Serio. Poco prima delle 4 un’auto è finita violentemente contro un muro dopo che il conducente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo .

Alla guida della Volvo V70 c’era un 26enne residente a Piario . Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri di Gandino . Il giovane è stato soccorso e trasportato in elicottero agli S pedali Civili di Brescia in codice giallo .

Secondo una prima ricostruzione il conducente avrebbe fatto tutto da solo, sbandando e poi finendo contro il muro che costeggia la carreggiata.

Per consentire il recupero del veicolo e la messa in sicurezza della carreggiata sono intervenuti anche un carro attrezzi e una ditta incaricata della pulizia della strada da detriti e liquidi dispersi. Le operazioni si sono concluse intorno alle 5.20.