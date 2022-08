Pochi funghi, stagione da dimenticare. Apre la mostra a Villa d’Ogna

Boschi in sofferenza per la siccità. E quest’anno anche pochissimi funghi. Cade quindi in un periodo assolutamente negativo la tradizionale mostra del funghi di Villa d’Ogna, in programma domani e domenica. «Siamo arrivati alla 45esima edizione - d ice Pierino Bigoni del Gruppo micologico Bresadola - ma questa è completamente diversa rispetto a tutte le precedenti perché, pur avendo passato al setaccio molti boschi dell’alta valle, abbiamo trovato pochissime specie. Negli anni passati la mostra aveva una durata di due settimane e riuscivamo ad aprirla con un centinaio di esemplari, incrementandone poi il numero nello spazio di pochi giorni».