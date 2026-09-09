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Cronaca / Valle Seriana Mercoledì 09 Settembre 2026

Pradalunga, «postazione» per lo spaccio vicino al parco: arrestato

IL CASO. Si era sistemato all’ombra sotto una pensilina con una sedia da campeggio, bibite e panini.

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Alessandra Loche
Alessandra Loche

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Pradalunga, «postazione» per lo spaccio vicino al parco: arrestato

Pradalunga

Ha allestito una postazione per spacciare cocaina e hashish a Pradalunga, nella zona vicina al parco. Da alcuni giorni un giovane marocchino, nato nel 2001, si era sistemato all’ombra sotto una pensilina (dove c’è la possibilità di ricaricare il telefono) con una sedia da campeggio, bibite e panini.

L’intervento dei carabinieri

Qui gli acquirenti lo raggiungevano per procurarsi la droga. Ma la sua attività, non è passata inosservata: un cittadino ha segnalato alle forze dell’ordine e lunedì 7 settembre i carabinieri di Albino sono intervenuti. Appena li ha visti il giovane ha tentato di scappare, lanciando un sacchetto oltre una recinzione, ma è stato bloccato dai militari. Il sacchetto, recuperato, conteneva 30 grammi di cocaina (già divisa in 27 pallini), e un panetto del peso di 41 grammi di hashish (altri due grammi e mezzo erano già divisi). Inoltre, aveva 874 euro in contanti.

Il 25enne, irregolare e senza fissa dimora, è stato arrestato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. In aula, assistito dall’avvocato Giovanni Bertino, ha dichiarato che la droga e i soldi gli sarebbero stati consegnati da una persona che non conosce, per consegnarli a un altro uomo. Perché ha accettato di fare questa «cortesia» a degli sconosciuti? Non ha saputo rispondere. Come chiesto dall’accusa, il tribunale ha convalidato l’arresto disponendo il divieto di dimora in Bergamo e provincia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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Giovanni Bertino