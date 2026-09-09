Pradalunga, «postazione» per lo spaccio vicino al parco: arrestato

Ha allestito una postazione per spacciare cocaina e hashish a Pradalunga, nella zona vicina al parco. Da alcuni giorni un giovane marocchino, nato nel 2001, si era sistemato all’ombra sotto una pensilina (dove c’è la possibilità di ricaricare il telefono) con una sedia da campeggio, bibite e panini.

L’intervento dei carabinieri

Qui gli acquirenti lo raggiungevano per procurarsi la droga. Ma la sua attività, non è passata inosservata: un cittadino ha segnalato alle forze dell’ordine e lunedì 7 settembre i carabinieri di Albino sono intervenuti. Appena li ha visti il giovane ha tentato di scappare, lanciando un sacchetto oltre una recinzione, ma è stato bloccato dai militari. Il sacchetto, recuperato, conteneva 30 grammi di cocaina (già divisa in 27 pallini), e un panetto del peso di 41 grammi di hashish (altri due grammi e mezzo erano già divisi). Inoltre, aveva 874 euro in contanti.