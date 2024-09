Precipita con il parapendio, 68enne soccorso a Casnigo

Un uomo di 68 anni è rimasto ferito, in modo fortunatamente non grave, precipitando con il parapendio a Casnigo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 19 settembre, verso le 15. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della compagnia di Clusone, intervenuti insieme all’ambulanza e all’automedica del 118, l’uomo, di Azzano San Paolo, era partito dal Monte Farno. Durante la fase di atterraggio avrebbe perso il controllo, impattando violentemente a terra. L’uomo ha riportato contusioni al costato ed è stato portato, cosciente, in «codice giallo» al pronto soccorso dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per gli accertamenti e le cure del caso.