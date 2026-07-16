Presolana, la via normale imbrattata con bolli blu. Zanga: «Se qualcuno ha visto si faccia avanti»
LA DENUNCIA. Incredulità nell’ambiente alpinistico per le deturpazioni ambientali individuate nei giorni scorsi sulla via normale che conduce in vetta alla Presolana.Lettura meno di un minuto.
Castione della Presolana
«Il 10 luglio – scrive in un post su Facebook l’alpinista di Rovetta Giuliano Zanga – sono salito in Presolana occidentale e sono rimasto sorpreso per la grandiosa stupidità umana. La via normale dalla Grotta dei Pagani in su è stata tutta imbrattata da bolli di colore blu-violetto. Se qualcuno ha visto o ha dei sospetti si faccia avanti. Non ho fotografato tutti i bolli perché sono veramente tanti».
Una segnalazione, quella di Zanga, che ha raccolto centinaia di reazioni e commenti indignati. Il massiccio orobico non è però nuovo ad episodi vandalici, perché il 9 agosto dello scorso anno l’alpinista Alex Bombardieri di Vertova, a pochi metri dalla cima, trovò le foto memoria, di norma deposte nel contenitore di vetta e che gli alpinisti lasciano in ricordo dei propri cari, sparpagliate ovunque.
Come se non bastasse anche il libro fu rinvenuto a brandelli, lo stesso contenitore danneggiato e una foto in ceramica, da tanti anni cementata su di un sasso posto al lato della croce, danneggiata a sassate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA