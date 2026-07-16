Presolana, la via normale imbrattata con bolli blu. Zanga: «Se qualcuno ha visto si faccia avanti»

«Il 10 luglio – scrive in un post su Facebook l’alpinista di Rovetta Giuliano Zanga – sono salito in Presolana occidentale e sono rimasto sorpreso per la grandiosa stupidità umana. La via normale dalla Grotta dei Pagani in su è stata tutta imbrattata da bolli di colore blu-violetto. Se qualcuno ha visto o ha dei sospetti si faccia avanti. Non ho fotografato tutti i bolli perché sono veramente tanti».