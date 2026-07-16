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Cronaca / Valle Seriana Giovedì 16 Luglio 2026

Presolana, la via normale imbrattata con bolli blu. Zanga: «Se qualcuno ha visto si faccia avanti»

LA DENUNCIA. Incredulità nell’ambiente alpinistico per le deturpazioni ambientali individuate nei giorni scorsi sulla via normale che conduce in vetta alla Presolana.

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Mirco Bonacorsi
Mirco Bonacorsi

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Presolana, la via normale imbrattata con bolli blu. Zanga: «Se qualcuno ha visto si faccia avanti»
La via normale imbrattata di bolli blu

Castione della Presolana

«Il 10 luglio – scrive in un post su Facebook l’alpinista di Rovetta Giuliano Zanga – sono salito in Presolana occidentale e sono rimasto sorpreso per la grandiosa stupidità umana. La via normale dalla Grotta dei Pagani in su è stata tutta imbrattata da bolli di colore blu-violetto. Se qualcuno ha visto o ha dei sospetti si faccia avanti. Non ho fotografato tutti i bolli perché sono veramente tanti».

Una segnalazione, quella di Zanga, che ha raccolto centinaia di reazioni e commenti indignati. Il massiccio orobico non è però nuovo ad episodi vandalici, perché il 9 agosto dello scorso anno l’alpinista Alex Bombardieri di Vertova, a pochi metri dalla cima, trovò le foto memoria, di norma deposte nel contenitore di vetta e che gli alpinisti lasciano in ricordo dei propri cari, sparpagliate ovunque.

Come se non bastasse anche il libro fu rinvenuto a brandelli, lo stesso contenitore danneggiato e una foto in ceramica, da tanti anni cementata su di un sasso posto al lato della croce, danneggiata a sassate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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