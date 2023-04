Prima pietra per i nuovi impianti di risalita a Colere: un passo avanti per tutta la valle

Alla presenza delle autorità locali e di numerosi cittadini, sabato 1 aprile alle 10,30 a Colere è stata celebrata la posa della prima pietra dei nuovi impianti di risalita. Dopo la demolizione delle vecchie strutture, in questi giorni ha preso il via la parte edile dei lavori e ieri è stato il parroco di Colere don Mauro Tribbia a benedire la prima pietra. Oltre al sindaco del paese Gabriele Bettineschi, erano presenti anche i primi cittadini degli altri tre Comuni della valle: Pietro Orrù di Vilminore, Mirella Cotti Cometti di Azzone e Marco Pizio di Schilpario (il nuovo comprensorio sciistico di Colere è parte integrante del patto per la Val di Scalve siglato in Regione lo scorso autunno, che prevede finanziamenti regionali per oltre 6 milioni). Non poteva mancare Carlo Zanni, presidente della società Rsi Impianti, protagonista del rilancio della stazione sciistica.