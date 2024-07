Consacrata a metà del Quattrocento, la Chiesa di Santa Croce e Sant’Alessandro è l’edificio di culto più antico a Gandino dopo la Basilica. E qualche settimana fa è stato svelato il risultato dei tre anni di restauri che hanno interessato il presbiterio della chiesa, che è stato aperto all’accesso dei fedeli per far loro ammirare la bellezza restituita.

Una bellezza svelata in una grande occasione, quella dell’inizio dei festeggiamenti, che dureranno un anno, per i 400 anni dall’istituzione della Confraternita del Carmine, che ha in mano la chiesa dal Seicento e che ha portato avanti l’iniziativa di recupero insieme alla parrocchia e a varie associazioni locali, artefici di generose donazioni ed eventi benefici.

L’opera di restauro

Il restauro – il cui termine è stato celebrato con una cerimonia solenne presieduta da monsignor Eugenio Coter, Vescovo in Bolivia – ha avuto a oggetto affreschi, stucchi, dorature, marmi e altre opere della maestria di artisti come Giovan Maria Sciolli e Luigi Morgari, rovinati purtroppo da interventi di conservazione poco oculati a fine anni ’50 (l’uso di un prodotto sintetico misto a cera aveva iniziato a «tirare» le superfici murarie, col favore dell’umidità delle infiltrazioni del tetto, causando danni a dipinti e dorature). Altro oggetto di restauro svelato al pubblico è la splendida Pietà lignea, che solitamente è nascosta dietro l’ancona, alle spalle dell’altare, e che si alza con un meccanismo di leve. Gli interventi sono stati possibili grazie a alle restauratrici Carla Bonomi e Laura Fumagalli e dalla direzione del cantiere (che ha beneficiato della concessione dei ponteggi a titolo gratuito da parte di quattro ditte gandinesi) e della sovrintendenza dell’Ufficio dei beni culturali della Diocesi di Bergamo, prima nella persona di don Fabrizio Rigamonti e poi di don Davide Rota Conti.

Spiegano i fautori del restauro: «Tanto fra i confratelli, quanto tra i benefattori – dice il priore della Confraternita del Carmine, Silvio Tomasini – c’è stato un evidente desiderio di lasciare l’arte gandinese alle future generazioni, e non solo una tradizione vuota, ma una necessità di raccontare una fede profonda». E non sembra finita qui: «La speranza è che si possano trovare i fondi per restaurare anche il resto della chiesa, visto che la navata presenta altrettanti problemi di conservazione».

Le celebrazioni