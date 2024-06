Rischia di annegare nel Serio: salvato da altri bagnanti. È in gravi condizioni

Un uomo di 32 anni è stato trasportato in gravi condizioni al Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo aver rischiato l’annegamento nel fiume Serio, non lontano dal confine tra Nembro e Alzano. È successo verso le 15,40 di martedì 18 giugno. Secondo le prime informazioni, l’uomo è stato notato in acqua, incosciente, da alcuni bagnanti, che lo hanno trascinato a riva. Quindi l’allarme: sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e i Vigili del Fuoco, per i soccorsi e il trasporto in ospedale in codice rosso.