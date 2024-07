Ritrovato a Cassano l’87enne di Villa di Serio, sta bene

È stato ritrovato vivo e in salute intorno alle 3 di domenica 21 luglio il pensionato di Villa di Serio scomparso da casa sabato 20 luglio mattina dopo essere uscito in bicicletta per recarsi al Circolo Pensionati di Scanzorosciate . Il ritrovamento è avvenuto nella campagna di Cassano d’Adda. Pietro Brignoli, 87enne , ha percorso ben 35 km . in una giornata assolata con una temperatura di oltre 35 gradi al sole, con la sua bicicletta lungo la ciclabile del fiume Serio, nella speranza di ritrovare la strada per tornare a casa.

«È incredibile averlo ritrovato vivo – racconta la nipote Monica – anche perché il nonno è diabetico e non credevamo proprio di poterlo riabbracciare. Invece fortuna ha voluto, che il nonno sia riuscito a uscire indenne dopo un’intera giornata passata a pedalare sotto il sole senza sentirsi male, senza rischiare di finire in fosso o, peggio, sotto una macchina».

Pietro Brignoli al momento del ritrovamento a Cassano

chiesto informazioni prima ad una signora, la quale ha chiamato una persona del comune che passava di lì per dare le giuste indicazioni per tornare verso Seriate lungo la pista ciclabile. Purtroppo, il nonno, raggiunta la ciclabile non ha preso la direzione giusta verso Seriate bensì quella opposta che porta verso i paesi della bassa. Mio nonno ha pedalato tutto il giorno cercando invano la via di casa. Ha pedalato in mezzo alla campagna al buio della notte. Sicuramente la luna piena l’ha aiutato finché non ha raggiunto una cascina dove è scattato l’allarme».