Rotatoria «Polini» tra Nembro e Alzano, chiude il sottopasso

Dei lavori al via da martedì 16 gennaio richiederanno alcune limitazioni della viabilità in Valle Seriana: la Provincia ha emanato le relative ordinanze. Lo sfalcio dell’erba e lo sfoltimento della vegetazione, «che ha raggiunto crescita tale da invadere la carreggiata stradale, coprire la segnaletica orizzontale e impedire la corretta illuminazione delle intersezioni», sono gli interventi che verranno realizzati all’altezza della rotatoria «Polini» lungo la provinciale 35 (Bergamo-Nembro), tra Nembro e Alzano. La corsia in direzione Bergamo del sottopasso sarà dunque chiusa oggi e domani dalle 9 alle 17. Il traffico verrà deviato lungo la rotatoria.