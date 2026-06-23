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Cronaca / Valle Seriana Martedì 23 Giugno 2026

Rovetta, cede il terrazzo durante i lavori: muratore ferito e trasportato in ospedale

L’INFORTUNIO. Un muratore 27enne è caduto dal primo piano dopo il cedimento di un terrazzo in un’abitazione in ristrutturazione a Rovetta. Soccorso con elisoccorso e automedica, è stato trasportato in ospedale. Non è fortunatamente grave.

Lettura meno di un minuto.
Rovetta, cede il terrazzo durante i lavori: muratore ferito e trasportato in ospedale
In azione i carabinieri sul luogo dell’infortunio

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di martedì 23 giugno, in Alta Valle Seriana, a Rovetta. Ad essere coinvolto un giovane muratore, classe 1999 e residente a Gandino, che è rimasto ferito dopo che il terrazzo al primo piano di un’abitazione privata in ristrutturazione, sul quale stava lavorando, è ceduto. L’uomo è caduto a terra.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: sul posto è giunto l’elisoccorso e l’automedica che si sono presi cura del muratore. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Dopo i primi accertamenti, l’uomo è stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in codice giallo: si ipotizzano fratture a femore e bacino.

Sul posto sono giunti anche i tecnici di ATS Bergamo, i militari del comando compagnia carabinieri di Clusone, ed i tecnici del Comune di Rovetta oltre al sindaco del paese. Pare che nonostante l’accaduto, l’edificio sia agibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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