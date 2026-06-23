Rovetta, cede il terrazzo durante i lavori: muratore ferito e trasportato in ospedale

Un infortunio sul lavoro si è verificato nella tarda mattinata di martedì 23 giugno, in Alta Valle Seriana, a Rovetta. Ad essere coinvolto un giovane muratore, classe 1999 e residente a Gandino, che è rimasto ferito dopo che il terrazzo al primo piano di un’abitazione privata in ristrutturazione, sul quale stava lavorando, è ceduto. L’uomo è caduto a terra.