Sbagliano i sentieri, allerta continua per i soccorsi

Soccorso alpino impegnato da venerdì a domenica per interventi sulle Orobie. Due quelli nella notte tra venerdì e domenica a Valbondione, in alta Valle Seriana. Il primo intervento per una donna di 37 anni, caduta nella zona del Laghetto Coca, a quota 2.128 metri. Non riusciva a proseguire per un trauma a una caviglia. Alcune persone che erano con lei hanno raggiunto il rifugio e chiamato i soccorsi. La centrale ha attivato le squadre territoriali per eventuale supporto, nel frattempo è arrivato sul posto l’elisoccorso proveniente da Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha risolto l’intervento.

Nella notte tra sabato e domenica, invece, i tecnici sono stati impegnati per due persone di 31 e 40 anni che si erano smarrite nella zona del Pizzo Coca. Erano parte di un gruppo di escursionisti; alcuni di loro hanno raggiunto il parcheggio, quando poi hanno visto che i due tardavano si sono preoccupati e hanno chiesto aiuto. L’attivazione è arrivata poco prima delle 23. Avevano perso il sentiero tra il rifugio Coca e Valbondione. I soccorritori sono riusciti a ottenere le coordinate, le hanno verificate e in poco tempo hanno individuato e raggiunto i due escursionisti, ritrovati sani e salvi. L’intervento è finito l’altra notte intorno alle 2.

In Valle Brembana

I soccorritori della VI Delegazione Orobica sono stati chiamati anche nella notte tra sabato e domenica. Alle 2 è arrivato l’allerta per un ragazzo che aveva perso l’orientamento. Si trovava in località Capovalle di Roncobello, con altri giovani. Si è allontanato ma poi ha perso il sentiero e si è trovato in difficoltà. Allora ha chiamato il 112 e chiesto aiuto; è comunque riuscito a dare le coordinate del posto in cui era. Sono partiti 11 tecnici del Soccorso alpino e speleologico. Nel frattempo il ragazzo è riuscito a ritrovare il sentiero ed è rientrato. L’intervento si è concluso all’alba.

Trauma e malore

Poco prima di mezzogiorno una donna del 1958 ha invece riportato un trauma a una caviglia mentre si trovava tra la baita e il laghetto di Coca; intervento risolto dall’elisoccorso, che ha sempre a bordo un tecnico del Cnsas. Pronte a partire le squadre per eventuale supporto.