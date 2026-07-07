Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Martedì 07 Luglio 2026

Scavalcano la recinzione e sorprendono la famiglia nel sonno: quei minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano

ALZANO. L’irruzione nella notte da una finestra aperta, il pestaggio del proprietario e la paura di svegliare le due bambine: la ricostruzione della rapina all’agriturismo «Cà Fenile».

Lettura 1 min.
Stefano Serpellini
Stefano Serpellini

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Scavalcano la recinzione e sorprendono la famiglia nel sonno: quei minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano
L’agriturismo Cà Fenile visto dalla strada percorsa dai banditi che l’hanno assaltato la scorsa notte
(Foto di Colleoni)

Alzano

Nessuno tra i clienti che dormivano nelle camere della cascina ha sentito nulla. E, per fortuna, nemmeno le due figliolette di Massimo Rizzi, 47 anni, e Daniela Zambonelli, che hanno continuato il loro sonno. Trambusto, però, deve essercene stato nella notte tra domenica e lunedì all’agriturismo Cà Fenile, elegante cascina del 1700 recentemente ristrutturata sulla stradina che porta nella località Brumano, una zona isolata sopra Alzano. Perché, per farsi consegnare denaro e orologi, i tre banditi presentatisi col volto travisato da passamontagna e a mani nude non hanno esitato a malmenare il 47enne. Finito in ospedale e dimesso con trenta giorni di prognosi.

Leggi anche

Sono da poco passate le due della notte, quando i tre banditi lasciano l’auto sulla strada stretta tra i boschi della collina. Scavalcano la recinzione e approfittano di una finestra rimasta aperta per introdursi nell’abitazione della famiglia Rizzi, situata nello stesso stabile dell’agriturismo. Massimo e Daniela ci sono venuti a vivere negli ultimi anni, dopo la nascita delle figlie e dopo che, nel 2016, hanno cominciato a ristrutturare la vecchia cascina e a sistemare i 6 ettari di terreno che la circondano, ricavandone un posto suggestivo e per questo motivo molto richiesto dai turisti stranieri. Le sue 4 suite nel maggio scorso sono state teatro anche del reality «Turisti per case» in onda su Real Time.

Il tentativo di reagire

Massimo è figlio di Fulvio, titolare della Elettrica Rizzi spa di Gorle, grossa azienda specializzata in impianti di messa a terra e reti smaltimento acque. I rapinatori sanno probabilmente di andare a colpo sicuro. Sono mascherati, fanno irruzione, cercano la cassaforte. Svegliano la coppia per sapere dove è. Massimo ha un carattere forte e determinato, tenta di reagire. Ma viene presto sopraffatto. I banditi sono disarmati, ma sono in tre e piuttosto corpulenti. La moglie Daniela è spaventatissima. Nella stanza accanto dormono le figlie piccole, il timore è che possano svegliarsi e trovarsi in un incubo che le traumatizzerebbe. I rapinatori, accento dell’Est europeo, intimano a Massimo Rizzi di rivelare dove è il forziere. «Non c’è, non l’abbiamo», replica lui. È la verità, ma i tre sospettano sia una dissimulazione per sviarli. E così continuano a picchiarlo per convincerlo a rivelare il nascondiglio. Il 47enne cerca di difendersi, non urla per non svegliare le sue piccole.

La vicinanza del paese di Alzano

Dura parecchi minuti, lui cerca di resistere, poi è costretto con la violenza a rivelare dove sono denaro e orologi preziosi. I tre arraffano il bottino, che si aggira sui 50mila euro, e si dileguano nel buio. Sono le 3,09 quando al 118 giunge la chiamata, fatta dallo stesso 47enne. Arrivano l’ambulanza e i carabinieri della Compagnia di Bergamo. Che ora, coordinati dalla pm Carlotta de Luca, stanno visionando i filmati delle telecamere di sorveglianza comunali e di Cà Fenile. L’auto dei rapinatori la si vede fuggire in direzione Bergamo. «È un episodio violento e angosciante anche perché in casa c’erano le figliolette. Alla famiglia di Massimo Rizzi va la vicinanza mia e dell’amministrazione comunale», dichiara il sindaco di Alzano Camillo Bertocchi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alzano Lombardo
Furti, Rapine
Criminalità
Giustizia, Criminalità
Vacanze
Turismo
Tempo libero
Camillo Bertocchi
Massimo Rizzi