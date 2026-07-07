Scavalcano la recinzione e sorprendono la famiglia nel sonno: quei minuti di paura nella rapina all’agriturismo di Alzano

Nessuno tra i clienti che dormivano nelle camere della cascina ha sentito nulla. E, per fortuna, nemmeno le due figliolette di Massimo Rizzi, 47 anni, e Daniela Zambonelli, che hanno continuato il loro sonno. Trambusto, però, deve essercene stato nella notte tra domenica e lunedì all’agriturismo Cà Fenile, elegante cascina del 1700 recentemente ristrutturata sulla stradina che porta nella località Brumano, una zona isolata sopra Alzano. Perché, per farsi consegnare denaro e orologi, i tre banditi presentatisi col volto travisato da passamontagna e a mani nude non hanno esitato a malmenare il 47enne. Finito in ospedale e dimesso con trenta giorni di prognosi.

Sono da poco passate le due della notte, quando i tre banditi lasciano l’auto sulla strada stretta tra i boschi della collina. Scavalcano la recinzione e approfittano di una finestra rimasta aperta per introdursi nell’abitazione della famiglia Rizzi, situata nello stesso stabile dell’agriturismo. Massimo e Daniela ci sono venuti a vivere negli ultimi anni, dopo la nascita delle figlie e dopo che, nel 2016, hanno cominciato a ristrutturare la vecchia cascina e a sistemare i 6 ettari di terreno che la circondano, ricavandone un posto suggestivo e per questo motivo molto richiesto dai turisti stranieri. Le sue 4 suite nel maggio scorso sono state teatro anche del reality «Turisti per case» in onda su Real Time.

Il tentativo di reagire

Massimo è figlio di Fulvio, titolare della Elettrica Rizzi spa di Gorle, grossa azienda specializzata in impianti di messa a terra e reti smaltimento acque. I rapinatori sanno probabilmente di andare a colpo sicuro. Sono mascherati, fanno irruzione, cercano la cassaforte. Svegliano la coppia per sapere dove è. Massimo ha un carattere forte e determinato, tenta di reagire. Ma viene presto sopraffatto. I banditi sono disarmati, ma sono in tre e piuttosto corpulenti. La moglie Daniela è spaventatissima. Nella stanza accanto dormono le figlie piccole, il timore è che possano svegliarsi e trovarsi in un incubo che le traumatizzerebbe. I rapinatori, accento dell’Est europeo, intimano a Massimo Rizzi di rivelare dove è il forziere. «Non c’è, non l’abbiamo», replica lui. È la verità, ma i tre sospettano sia una dissimulazione per sviarli. E così continuano a picchiarlo per convincerlo a rivelare il nascondiglio. Il 47enne cerca di difendersi, non urla per non svegliare le sue piccole.

La vicinanza del paese di Alzano