Cronaca / Valle Seriana
Sabato 14 Febbraio 2026

Schiuma biancastra nel fiume Serio. I pescatori: «Ecosistema a rischio»

L’ALLARME. L’associazione di Bergamo segnala l’ennesimo sversamento: «Bisogna punire i responsabili».

Francesco Ferrari
Francesco Ferrari

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La schiuma comparsa sul Serio
La schiuma comparsa sul Serio

«Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti che devastano i nostri ecosistemi». L’associazione Pescatori di Bergamo, convenzionata Fipsas, alza la voce di fronte all’ennesimo sversamento inquinante nel Serio, avvenuto nella mattinata di giovedì sul territorio del Comune di Nembro. Una densa schiuma bianca è comparsa nelle acque del fiume, a poca distanza dalla rotatoria che dal paese conduce sulla provinciale 35 verso Bergamo. Secondo quanto riferito da Arpa Lombardia, si è trattato di «una schiuma proveniente dal troppo pieno della rete fognaria». Sul posto sono intervenuti i tecnici di Uniacque, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco di Nembro, oltre agli agenti della polizia locale di Nembro.

«Chiediamo con forza alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere queste situazioni illegali e punire i responsabili»

Il fenomeno della schiuma bianca si è esteso in mattinata anche più a sud, verso i territori di Ranica e Scanzorosciate. «Queste situazioni mettono in seria difficoltà la nostra ittiofauna – scrive in una nota l’associazione Pescatori –. Sversamenti illegali o incontrollati non sono più sopportabili dai nostri ecosistemi. Gli sforzi dei volontari negli incubatoi e le risorse che investiamo per tutelare le specie ittiche non possono essere messi a repentaglio dall’inquinamento».
Da qui l’appello: «Chiediamo con forza alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere queste situazioni illegali e punire i responsabili».

Nembro
Bergamo
Ranica
Scanzorosciate
Ambiente
inquinamento
Acqua
Risorse naturali
Francesco Ferrari
Fipsas
arpa lombardia
Uniacque
Polizia locale di Nembro