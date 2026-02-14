Schiuma biancastra nel fiume Serio. I pescatori: «Ecosistema a rischio»

«Non possiamo più restare in silenzio di fronte a questi atti che devastano i nostri ecosistemi». L’associazione Pescatori di Bergamo , convenzionata Fipsas, alza la voce di fronte all’ennesimo sversamento inquinante nel Serio, avvenuto nella mattinata di giovedì sul territorio del Comune di Nembro . Una densa schiuma bianca è comparsa nelle acque del fiume, a poca distanza dalla rotatoria che dal paese conduce sulla provinciale 35 verso Bergamo. Secondo quanto riferito da Arpa Lombardia , s i è trattato di «una schiuma proveniente dal troppo pieno della rete fognaria ». Sul posto sono intervenuti i tecnici di Uniacque, i carabinieri forestali e i vigili del fuoco di Nembro, oltre agli agenti della polizia locale di Nembro.

«Chiediamo con forza alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere queste situazioni illegali e punire i responsabili»

Il fenomeno della schiuma bianca si è esteso in mattinata anche più a sud, verso i territori di Ranica e Scanzorosciate. «Queste situazioni mettono in seria difficoltà la nostra ittiofauna – scrive in una nota l’associazione Pescatori –. Sversamenti illegali o incontrollati non sono più sopportabili dai nostri ecosistemi. Gli sforzi dei volontari negli incubatoi e le risorse che investiamo per tutelare le specie ittiche non possono essere messi a repentaglio dall’inquinamento».

Da qui l’appello: «Chiediamo con forza alle autorità competenti di intervenire immediatamente per risolvere queste situazioni illegali e punire i responsabili».