Scivola nel bosco, le sue grida richiamano l’attenzione: 70enne soccorso a Valgoglio

È successo sabato 20 agosto intorno alle 10.30, nella zona della frazione di Novazza. L’uomo, un escursionista bergamasco di 70 anni, era da solo ed è caduto a terra, scivolando all’interno della zona boschiva: non riuscendo a rialzarsi e con dolori alle gambe e alla testa, è però riuscito a chiamare aiuto. Proprio in quei minuti sono stati richiamati dalle sua grida due uomini: l’imprenditore Nicola Negroni e un suo dipendente stavano infatti camminando nei pressi dell’area per raggiungere le ex miniere di uranio di Novazza dove era parcheggiato il loro pulmino, con il quale trasportano gli operai al lavoro.