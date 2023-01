Scivola per una ventina di metri nel bosco, soccorsi sopra Nembro: in salvo uno scout

Intervento di soccorso nella mattinata di domenica 29 gennaio a Nembro. I Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) dei Vigili del fuoco di Bergamo, il Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica e il personale sanitario dell’elisoccorso sono entrati in azione verso le 10,30 per soccorrere uno scout rimasto ferito in seguito a una caduta mentre era in gita verso la croce di Valtrusa. Secondo le prime informazioni disponibili, il ragazzo sarebbe scivolato per una ventina di metri nel bosco sopra San Vito di Nembro.