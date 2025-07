Scontro tra moto e furgone ad Albino, 57enne soccorso in codice rosso

Un uomo di 57 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dopo lo scontro con un furgone, ad Albino, mentre era in sella alla sua moto.

L’incidente intorno alle 11.30, sulla provinciale: il motociclista viaggiava in direzione Clusone quando è avvenuto l’impatto con il furgone, che si stava immettendo sulla provinciale verso Nembro. Le cause sono in fase di accertamento da parte della polizia locale. Lo scontro è stato violento e l’uomo, caduto a terra, ha rimediato una grave frattura. Non è in pericolo di vita.