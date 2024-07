Scoppia una bombola, 45enne ustionato nel retro della sua macelleria a Nembro

Soccorsi a Nembro poco dopo le 12 di lunedì 1 luglio per un uomo ustionato. Secondo le prime informazioni un 45enne marocchino, titolare di una macelleria in via Stazione, stava scaldando il pranzo utilizzando un fornello e una bombola da campeggio sul retro della macelleria, quando la bombola per cause in corso d’accertamento sarebbe esplosa. L’uomo avrebbe cercato di domare le fiamme ustionandosi il volto e le braccia.