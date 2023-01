Sculture di ghiaccio: Bergamo sul podio di «Gias e Nef»

Bergamo sul podio di «Gias e Nef» a Valbondione. Lo ha decretato la giuria che domenica 29 gennaio ha passato in rassegna le otto sculture di ghiaccio della settima edizione della manifestazione, tutte ispirate al tema «Bergamo e Brescia capitale della cultura 2023». Il primo premio è andato all’opera realizzata da Andrea Gaspari e da Bruno Darconza. Un’opera che rappresenta Città Alta di Bergamo, scolpita nel ghiaccio . La manifestazione ha registrato un vero successo, favorito sia dalla bravura degli artisti sia da temperature molto basse (5-7 gradi sotto lo zero), che hanno facilitato la realizzazione e la conservazione delle sculture di ghiaccio, ammirate da centinaia di persone. Le otto sculture - una posizionata a Fiumenero, cinque a Bondione capoluogo e due a Lizzola – sono state realizzate in coppia da 16 artisti.