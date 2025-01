Selvino, domenica c’è la Minimarcia invernale

Sono iniziate le iscrizioni presso la Casa di Berto in Corso Monte Rosa n° 46 e gli iscritti riceveranno una lanterna rossa a led, un braccialetto spinner led, una calza della befana con dolci, un punchball e altre sorprese. Coloro che non potranno recarsi a Selvino prima della Minimarcia potranno prenotare la loro iscrizione inviando un’email a [email protected] e riceveranno tutte le indicazioni per ritirare l’iscrizione poco prima della partenza prevista alle ore 17 con ritrovo in Piazza del Comune a partire dalle ore 16 con animazione e baby dance. Coloro che si iscriveranno alla Minimarcia potranno accedere a 5 euro alla Casa di Babbo Natale aperta fino al 6 gennaio.