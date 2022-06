Selvino, schianto tra auto e moto: 18enne ricoverato in gravi condizioni

Un diciottenne di Rigosa di Algua è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale accaduto nella notte tra sabato 4 giugno e domenica 5 a Selvino, sulla provinciale che porta a Rigosa. Era l’1,30, il giovane stava viaggiando in sella a una moto motard, quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un diciannovenne di Selvino. Stando a una prima ricostruzione, l’auto avrebbe mancato una precedenza. Nell’urto il motociclista ha riportato lesioni molto gravi. Per soccorrerlo è stata fatta intervenire l’eliambulanza di Sondrio abilitata per il volo notturno. Il ragazzo è stato portato all’ospedale Papa Giovanni e ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. A quanto si è appreso, sarebbe in pericolo di vita. Anche per il conducente della Panda si è reso necessario il ricovero in ospedale: con un’autoambulanza del 118 è stato accompagnato in codice verde all’ospedale di Alzano. Per i rilievi dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiorano al Serio.