Si è spenta Giannina, aveva 110 anni ed era la «vice» decana bergamasca

Si è spenta domenica 8 settembre, all’età di 110 anni, una delle decane della provincia di Bergamo: Giovanna Maccari - conosciuta da tutti come «Giannina» - di Gandino, era nata il 27 agosto 1914. Con i suoi 110 anni e 12 giorni era la seconda persona più longeva della Bergamasca: più anziana di lei c’è solo Antonietta Franchini - nota come «Tonia -, di Sant’Omobono Terme, che guida la classifica dei super centenari orobici con i suoi 110 anni e 51 giorni.

Giannina lascia nel dolore i nipoti Giovanna, Gustavo (che è stato sindaco di Gandino per dieci anni consecutivi, dal 2002 al 2012) con Nicoletta e Maria, oltre ai pronipoti delle famiglie Maccari, Racanelli, Camozzi e Bertolini con le rispettive famiglie.

«Giannina era la penultima figlia di una famiglia numerosa e si è dedicata per tanto tempo ai suoi fratelli e alle sue sorelle – la ricorda la nipote Maria –. Era una persona dal carattere riservato, ma allo stesso tempo sensibile e sempre attenta ai bisogni degli altri». Sino all’età di 102 anni Giannina è stata indipendente, poi è comunque rimasta a casa, assistita da una badante, sino ai suoi ultimi giorni. Per qualche anno aveva vissuto in un’altra casa di famiglia, nel Comune di Paladina.