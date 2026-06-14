Si sente male e cade in bici, elisoccorso a Gazzaniga per un trentunenne
L’INCIDENTE. Il giovane sarebbe stato colto da malore mentre era in sella alla sua mountain-bike. Portato al «Papa Giovanni» in codice rossoLettura meno di un minuto.
Gazzaniga
Un uomo di 31 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo una caduta dalla sua mountain-bike. È successo intorno a mezzogiorno di domenica 14 giugno. Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe stato colto da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta in via Francesco Crispi, a Gazzaniga. Sarebbe quindi caduto a terra, rimanendo ferito in modo serio: i soccorsi si sono attivati in codice rosso.
Proprio nella mattinata di domenica, a Gazzaniga era in corso la settima edizione della corsa ciclistica «Berghem Mola Mia», a cura della Società Ciclistica Gazzanighese. Quanto accaduto non sarebbe però collegato alla manifestazione, a cui il trentunenne ferito non stava partecipando.
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