Si sente male e cade in bici, elisoccorso a Gazzaniga per un trentunenne

Un uomo di 31 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dopo una caduta dalla sua mountain-bike. È successo intorno a mezzogiorno di domenica 14 giugno. Dalle prime informazioni, il giovane sarebbe stato colto da un malore mentre era in sella alla sua bicicletta in via Francesco Crispi, a Gazzaniga. Sarebbe quindi caduto a terra, rimanendo ferito in modo serio: i soccorsi si sono attivati in codice rosso.