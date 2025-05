Soccorsi in azione tra il Pizzo Redorta e il Lago di Coca: un escursionista in gravi condizioni

Intervento di emergenza intorno a mezzogiorno di venerdì 2 maggio sulle montagne di Valbondione, in un’area impervia tra il Pizzo Redorta e il Lago di Coca. Un escursionista è stato soccorso e sarebbe in condizioni gravi. Le prime informazioni, ancora frammentarie, parlano di un possibile incidente in quota, forse una caduta, ma al momento non ci sono conferme ufficiali sulla dinamica.