Soccorso Alpino, 253 interventi in un anno: 7 incidenti mortali

Valbondione con il maggior numero di interventi

Le cause degli incidenti

Le principali cause degli incidenti, per numero di persone soccorse, sono caduta (63), malore (55), scivolata (28), perdita dell’orientamento (26), incapacità (18), sfinimento (10), precipitazione (8). Per tipo di attività, risultano soccorsi 153 escursionisti, 20 alpinisti, 9 ciclisti in mountain-bike, 8 praticanti arrampicata sportiva, 7 residenti in alpeggio, 6 in parapendio; a seguire altre attività con valori inferiori.