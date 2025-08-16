Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana
Sabato 16 Agosto 2025

Soccorso alpino, tre interventi in un’ora in quota

I SOCCORSI. In mattinata a Valgoglio un uomo di 61 anni punto da un animale. Un 50enne trasportato al Papa Giovanni dopo una caduta nei pressi del Pizzo del Diavolo. A Gandellino un escursionista ferito nel bosco.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Tre interventi in poche ore nella giornata di sabato 16 agosto per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Il primo poco prima delle 11.30 a Valgoglio, a circa 800 metri di quota, per un uomo di 61 anni punto da un animale. È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; a supporto due tecnici di turno al Centro operativo di Clusone e due della Stazione di Valbondione. L’elicottero ha preso in carico la persona e ha risolto l’intervento. Pochi minuti dopo, altra attivazione per un uomo di 50 anni precipitato nel territorio del comune di Valbondione, a circa 100 metri dalla vetta del Pizzo del Diavolo. Sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu; quattro tecnici del Cnsas sono andati in piazzola presso la stazione di Valbondione. La persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo.

Verso mezzogiorno terzo intervento, a Gandellino, per un uomo caduto nel bosco in Val Famada, a circa 1.200 metri di quota. È intervenuto l’elisoccorso di Bergamo; richiesto il supporto di due tecnici con il materiale necessario per la movimentazione in un bosco fitto e in posizione molto impervia. I due sono stati imbarcati a Valbondione e hanno collaborato alle operazioni di condizionamento ed evacuazione. Altri cinque tecnici erano pronti in piazzola, a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Valbondione
Bergamo
Clusone
Como
Gandellino
Valgoglio
Disastri, Incidenti