Soccorso alpino, tre interventi in un’ora in quota

Tre interventi in poche ore nella giornata di sabato 16 agosto per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico. Il primo poco prima delle 11.30 a Valgoglio, a circa 800 metri di quota, per un uomo di 61 anni punto da un animale. È stato attivato l’elisoccorso di Como di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza; a supporto due tecnici di turno al Centro operativo di Clusone e due della Stazione di Valbondione. L’elicottero ha preso in carico la persona e ha risolto l’intervento. Pochi minuti dopo, altra attivazione per un uomo di 50 anni precipitato nel territorio del comune di Valbondione, a circa 100 metri dalla vetta del Pizzo del Diavolo. Sul posto l’elisoccorso di Milano di Areu; quattro tecnici del Cnsas sono andati in piazzola presso la stazione di Valbondione. La persona è stata trasportata in ospedale in codice giallo.