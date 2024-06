Solstizio d’estate con la neve sulle Orobie. «Fino a mercoledì tempo variabile» - Foto

Dopo la giornata di sabato 22 giugno, che aveva visto cieli tersi e molti escursionisti diretti ai rifugi, in pochi avrebbero pensato che l’arrivo serale del maltempo avrebbe riportato al ritorno della neve in quota. Invece il risveglio di oggi (domenica 23 giugno) ha visto le temperature in netto ribasso con i fiocchi che sono tornati ad imbiancare le montagne più elevate dell’Alta Val Seriana. «Stamattina - fa sapere il gestore Mario Fornoni- qua al rifugio Barbellino (a quota 2131 metri di quota, sopra Valbondione) il termometro segnava 3 gradi e la neve è caduta fin verso i 2500 metri del Passo Pila».

La «goccia fredda» fino a mercoledì

Ecco che cosa ci aspetta nei prossimi giorni, grazie all’analisi di Luca Tiraboschi: «La situazione meteorologica attuale presenta un disegno barico singolare, che compromette le condizioni atmosferiche in atto e per i giorni a venire, almeno fino a mercoledì compreso. Si tratta della presenza di quella che in gergo viene definita “goccia fredda” in quota, cioè aria fredda abbinata a una zona di bassa pressione nella media troposfera. Tradotto in concreto, questa situazione determina la formazione di nubi a carattere cumuliforme perchè la colonna atmosferica diventa molto instabile proprio grazie alla differenza di temperatura tra il suolo e la quota».

Temperature sotto la media di stagione