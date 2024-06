Solstizio d’estate con la neve sulle Orobie - La foto

“Che bella domenica estiva...”, verrebbe da dire con un pizzico di ironia in questa prima domenica d’estate sotto la pioggia che ormai da settimane accompagna i bergamaschi e soprattutto con la neve che è tornata sulle Orobie come si può vedere nello scatto di Mirko Bonaccorsi.

La foto, scattata da Valbondione, documenta la presenza delle neve sulle cime più alte della Val di Scalve. Mentre in tutta la provincia vento e pioggia sembrano non abbandonare la Bergamasca in questa domenica 23 giugno, in montagna è tornata di nuovo la coltre bianca sulle cime della Val di Scalve.