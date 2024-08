«Sono senza benzina, mi presti 10 euro?»: ad Alzano torna la truffa dell’auto rimasta a secco

«Un uomo con fare disperato ferma gli automobilisti in transito o i pedoni chiedendo 5 o 10 euro per poter fare benzina dopo essere rimasto improvvisamente a secco. E se si fa presente che nelle vicinanze c’è un bancomat? Anche in questo caso la risposta è pronta ed il truffatore, per convincere la vittima delle proprie ragioni, evidenzia come questo non funzioni. Ovviamente la sceneggiata funziona ancora meglio quando il truffatore, o la truffatrice, si fa dare il numero di telefono dall’automobilista generoso promettendo di restituirgli il denaro una volta che sarà rientrato a casa. Manco a dirlo, anche in questo caso è tutta una finzione dato che l’eventuale richiesta da parte del malcapitato cadrà nel vuoto visto che il numero verrà bloccato dal truffatore lasciando la vittima dell’inganno nello sconforto più totale».