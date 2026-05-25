Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Valle Seriana Lunedì 25 Maggio 2026

Sorpresa a Cene: la Lega perde la sua roccaforte dopo 36 anni. Il sindaco è Roberto Radici

LA CURIOSITÀ . Nel piccolo centro della Valle Seriana il Carroccio governava ininterrottamente dal 1990. Cinque pagine di approfondimento sulla tornata elettorale orobica in edicola martedì 26 maggio con L’Eco di Bergamo.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Sorpresa a Cene: la Lega perde la sua roccaforte dopo 36 anni. Il sindaco è Roberto Radici
Roberto Radici festeggia la storica vittoria a Cene, dove dopo 36 anni ininterrotti di governo, la Lega ha perso le elezioni
(Foto di Michela Gaiti)

Cene

A Cene per la prima volta dopo 36 anni non ci sarà un sindaco leghista. Il Comune seriano era baluardo del Carroccio, fu il primo Comune in Italia a eleggere un sindaco lumbard nel 1990, Franco Bortolotti.

Qui tutti i risultati della tornata elettorale.

La storia politica recente di Cene

Già nel settembre del 2020, la candidata della lista di opposizione Anna Gusmini aveva sfiorato la vittoria contro il sindaco uscente Edilio Moreni, ma aveva perso per nemmeno trenta voti. Ora il nuovo gruppo «Noi per Cene» è riuscito nell’impresa.

Leggi anche

Il primo cittadino sarà dunque, Roberto Radic i, insegnante di 65 anni, cenese doc, alla sua seconda esperienza in ambito amministrativo: la prima risale a una quarantina di anni fa come consigliere comunale. Docente di sostegno alle scuole medie del paese dal 1998, è stato anche calciatore e allenatore di alto livello in Valle Seriana. «Credo in una politica che non divide, ma che costruisce e si mette al servizio dei cittadini». Ci aveva detto, ora dovrà dimostrarlo.

Le dichiarazioni del neo sindaco Radici

«Ci rimboccheremo le maniche, da domani cominceremo a lavorare seriamente. Ha detto il neo sindaco. Il nostro obiettivo principale è quello di aprire il Comune alle persone che negli ultimi tempi si era un po’ chiuso. La vittoria non è mia, ma di una squadra affiatata e seria che siamo riusciti a costruire».

Leggi anche

Cene, la ex maggioranza

Il sindaco in carica sino ad oggi era Edilio Moreni, che ha preso il testimone nel 2020, in un momento delicato dopo la scomparsa dell’allora primo cittadino Giorgio Valoti, non si è ricandidato lasciando il testimone a Gaia Anselmi, classe 1986, originaria di Gazzaniga ma residente a Cene dal 2012, impiegata in un’azienda attiva nel settore edile.

Qui tutti i sindaci eletti.

Affluenza flop in Bergamasca, -10%, i dati.

Guarda qui la mappa con tutti i sindaci eletti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cene
Enti locali
Cariche pubbliche
governo
Elezioni
Politica
Gaia Anselmi
Franco Bortolotti
Anna Gusmini
Giorgio Valoti
Roberto Radici
Edilio Moreni
Noi per Cene
Lega
Elezioni amministrative maggio 2026