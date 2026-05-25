Sorpresa a Cene: la Lega perde la sua roccaforte dopo 36 anni. Il sindaco è Roberto Radici

A Cene per la prima volta dopo 36 anni non ci sarà un sindaco leghista. Il Comune seriano era baluardo del Carroccio, fu il primo Comune in Italia a eleggere un sindaco lumbard nel 1990, Franco Bortolotti.

La storia politica recente di Cene

Già nel settembre del 2020, la candidata della lista di opposizione Anna Gusmini aveva sfiorato la vittoria contro il sindaco uscente Edilio Moreni, ma aveva perso per nemmeno trenta voti. Ora il nuovo gruppo «Noi per Cene» è riuscito nell’impresa.

Il primo cittadino sarà dunque, Roberto Radic i, insegnante di 65 anni, cenese doc, alla sua seconda esperienza in ambito amministrativo: la prima risale a una quarantina di anni fa come consigliere comunale. Docente di sostegno alle scuole medie del paese dal 1998, è stato anche calciatore e allenatore di alto livello in Valle Seriana. «Credo in una politica che non divide, ma che costruisce e si mette al servizio dei cittadini». Ci aveva detto, ora dovrà dimostrarlo.

Le dichiarazioni del neo sindaco Radici

«Ci rimboccheremo le maniche, da domani cominceremo a lavorare seriamente. Ha detto il neo sindaco. Il nostro obiettivo principale è quello di aprire il Comune alle persone che negli ultimi tempi si era un po’ chiuso. La vittoria non è mia, ma di una squadra affiatata e seria che siamo riusciti a costruire».

Cene, la ex maggioranza

Il sindaco in carica sino ad oggi era Edilio Moreni, che ha preso il testimone nel 2020, in un momento delicato dopo la scomparsa dell’allora primo cittadino Giorgio Valoti, non si è ricandidato lasciando il testimone a Gaia Anselmi, classe 1986, originaria di Gazzaniga ma residente a Cene dal 2012, impiegata in un’azienda attiva nel settore edile.