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Cronaca / Hinterland Lunedì 25 Maggio 2026

Elezioni comunali in provincia di Bergamo: crolla l’affluenza -9,44%

AMMINISTRATIVE. Scatta lo spoglio: seguilo in diretta sul nostro sito. Già eletti tre sindaci «in pectore». Affluenza giù: oggi 58,02%, cinque anni fa era stato il 66,44%.

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Redazione Web
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Elezioni comunali in provincia di Bergamo: crolla l’affluenza -9,44%
Lo spoglio delle schede a Solto Collina

Bergamo

Seggi chiusi, per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio inizia lo spoglio dei voti. Sono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati ad eleggere il sindaco: Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Solto Collina, Sorisole e Valleve.

In tre di questi - Fuipiano, Mezzoldo e Valleve - correva un solo candidato: bastava raggiungere il quorum del 40%, risultato centrato in tutti e tre già nella serata di domenica 24 maggio, per ottenere l’elezione «in pectore». Per l’ufficialità bisognerà comunque attendere lo spoglio, il candidato deve aver ottenuto almeno il 50% dei voti validi.

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L’affluenza definitiva

L’affluenza dopo le 15 è arrivata velocemente:

Almè:ha votato il 54,54%
Parzanica: hanno votato in 250 su 362 elettori per un totale del 69,06%
Valleve: 82 votanti su 113, pari a 72.57%
Mezzoldo: hanno votato in 111 votanti su 154 per un totale del 72,08%.
Sorisole: ha votato il 55.94%
Oneta: si è fermato al 62.69%
Fuipiano ha raggiunto il 57,63%.
Gazzaniga dato di affluenza molto basso: il 51,86%, hanno votato in 2.245 su 4.329 elettori.
Borgo di Terzo 52,08%.
Cene 55,72%.
Clusone 62,49%.
Colere 71,03%.
Mezzoldo 72,08%
Oneta 62,69%
Solto Collina 60,70%
Cividate 61,39% con ancora un seggio senza dati.

L’affluenza totale in forte calo rispetto alla scorsa tornata elettorale 58,02 contro 67,46% di cinque anni fa. All’appello manca solo Cividate al Piano ma il dato non si scosterà se non di qualche decimale da questo dato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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