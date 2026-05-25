Elezioni comunali in provincia di Bergamo: crolla l’affluenza -9,44%

Seggi chiusi, per le elezioni amministrative del 24 e 25 maggio inizia lo spoglio dei voti. Sono quattordici i Comuni bergamaschi chiamati ad eleggere il sindaco: Almè, Borgo di Terzo, Cene, Cividate al Piano, Clusone, Colere, Fuipiano Valle Imagna, Gazzaniga, Mezzoldo, Oneta, Parzanica, Solto Collina, Sorisole e Valleve.

L’affluenza definitiva

Almè:ha votato il 54,54%

Parzanica: hanno votato in 250 su 362 elettori per un totale del 69,06%

Valleve: 82 votanti su 113, pari a 72.57%

Mezzoldo: hanno votato in 111 votanti su 154 per un totale del 72,08%.

Sorisole: ha votato il 55.94%

Oneta: si è fermato al 62.69%

Fuipiano ha raggiunto il 57,63%.

Gazzaniga dato di affluenza molto basso: il 51,86%, hanno votato in 2.245 su 4.329 elettori.

Borgo di Terzo 52,08%.

Cene 55,72%.

Clusone 62,49%.

Colere 71,03%.

Mezzoldo 72,08%

Oneta 62,69%

Solto Collina 60,70%

Cividate 61,39% con ancora un seggio senza dati.