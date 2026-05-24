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Cronaca / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026
in aggiornamento

Elezioni comunali 2026, i primi dati sull’affluenza nei 14 comuni bergamaschi - Tutti gli aggiornamenti

ALLE URNE. Arrivano i primi dati sull’affluenza alle 12 di domenica 24 maggio nei Comuni della Bergamasca interessati al voto.

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Redazione Web
Redazione Web
Elezioni comunali 2026, i primi dati sull’affluenza nei 14 comuni bergamaschi - Tutti gli aggiornamenti
Seggi aperti a Clusone nella mattinata di domenica 24 maggio per le elezioni amministrative 2026
(Foto di Savoldelli)

Arrivano i primi dati sull’affluenza al voto nei 14 comuni interessati dalle elezioni amministrative in Bergamasca alle 12 di domenica 24 maggio: a Colere l’affluenza al voto si attesta introno al 22,72%, più alto rispetto al 14,38 della consultazione precedente. A Fuipiano siamo al 22,73% rispetto al 16,31 delle precedenti elezioni; e ancora a Mezzoldo siamo al 25,32% (contro il 24,68), a Oneta ha votato il 17,79% (era il 16,61), a Parzanica l’affluenza si attesta sul 28,45% (più alta del 18,95 precedente alla stessa ora); a Valleve siamo al 23,89% di votanti (in leggero calo rispetto al 24,59).

Elezioni comunali 2026, i primi dati sull’affluenza nei 14 comuni bergamaschi - Tutti gli aggiornamenti
Borgo di Terzo al voto
(Foto di Foffa)

Mentre il sito del Viminale sta aggiornando ancora i dati in generale in Bergamasca ha votato il 16,64% degli aventi diritto (con 14 sezioni su 45) in linea con i dati del passato (eravamo al 17,26).

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