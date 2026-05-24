Elezioni comunali 2026, i primi dati sull’affluenza nei 14 comuni bergamaschi - Tutti gli aggiornamenti

Arrivano i primi dati sull’affluenza al voto nei 14 comuni interessati dalle elezioni amministrative in Bergamasca alle 12 di domenica 24 maggio: a Colere l’affluenza al voto si attesta introno al 22,72%, più alto rispetto al 14,38 della consultazione precedente. A Fuipiano siamo al 22,73% rispetto al 16,31 delle precedenti elezioni; e ancora a Mezzoldo siamo al 25,32% (contro il 24,68), a Oneta ha votato il 17,79% (era il 16,61), a Parzanica l’affluenza si attesta sul 28,45% (più alta del 18,95 precedente alla stessa ora); a Valleve siamo al 23,89% di votanti (in leggero calo rispetto al 24,59).