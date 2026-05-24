Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna
IL VOTO. Nei tre Comuni con un solo candidato raggiunto il quorum del 40%. Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio.Lettura meno di un minuto.
Domenica elettorale in quattordici Comuni della provincia di Bergamo chiamati ad eleggere il sindaco. Tre di questi - Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna - hanno in corsa un solo candidato: basta raggiungere il quorum del 40% per ottenere l’elezione «virtuale». E il risultato è stato raggiunto alle 19 di domenica 24 maggio.
Tre sindaci «virtuali»
I sindaci «virtualmente» eletti sono quindi tre: Gianfranco Lazzarini a Valleve, affluenza del 47,79%; Stefania Siviero a Mezzoldo, affluenza del 48,70%; Luigi Elena a Fuipiano Valle Imagna, affluenza del 40,34%.
Per l’ufficialità bisognerà comunque attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio, perché i candidati devono aver ottenuto almeno un 50% dei voti validi.
Lunedì l’ufficialità
Lunedì 25 maggio alle 15 la chiusura delle urne e l’inizio dello spoglio, al termine del quale potrà arrivare l’ufficialità dell’elezione, una volta certificato che i candidati hanno ottenuto almeno il 50% dei voti validi.
Contemporaneamente, l’atteso scrutinio degli altri undici Comuni al voto: Almè, Cividate al Piano, Sorisole, Clusone, Cene, Gazzaniga, Oneta, Colere, Parzanica, Solto Collina e Borgo di Terzo. Tutti Comuni con più di un candidato in corsa. Il nostro sito ecodibergamo.it seguirà lo spoglio in diretta, per accompagnare i lettori passo dopo passo, fino alla proclamazione dei nuovi primi cittadini. Il portale proporrà l’esito del voto anche con l’ausilio di mappe interattive e sempre aggiornate, arricchite da commenti e dichiarazioni a caldo.
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