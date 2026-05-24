Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna

Domenica elettorale in quattordici Comuni della provincia di Bergamo chiamati ad eleggere il sindaco. Tre di questi - Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna - hanno in corsa un solo candidato: basta raggiungere il quorum del 40% per ottenere l’elezione «virtuale». E il risultato è stato raggiunto alle 19 di domenica 24 maggio.