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Cronaca / Bergamo Città Domenica 24 Maggio 2026

Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna

IL VOTO. Nei tre Comuni con un solo candidato raggiunto il quorum del 40%. Per l’ufficialità bisognerà attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio.

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Redazione Web
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Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna

Domenica elettorale in quattordici Comuni della provincia di Bergamo chiamati ad eleggere il sindaco. Tre di questi - Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna - hanno in corsa un solo candidato: basta raggiungere il quorum del 40% per ottenere l’elezione «virtuale». E il risultato è stato raggiunto alle 19 di domenica 24 maggio.

Tre sindaci «virtuali»

I sindaci «virtualmente» eletti sono quindi tre: Gianfranco Lazzarini a Valleve, affluenza del 47,79%; Stefania Siviero a Mezzoldo, affluenza del 48,70%; Luigi Elena a Fuipiano Valle Imagna, affluenza del 40,34%.

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Per l’ufficialità bisognerà comunque attendere lo spoglio di lunedì 25 maggio, perché i candidati devono aver ottenuto almeno un 50% dei voti validi.

Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna
Gianfranco Lazzarini, Valleve
Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna
Stefania Siviero, Mezzoldo
Elezioni in provincia di Bergamo. Sindaci «virtualmente» eletti a Mezzoldo, Valleve e Fuipiano Valle Imagna
Luigi Elena, Fuipiano Valle Imagna

Lunedì l’ufficialità

Lunedì 25 maggio alle 15 la chiusura delle urne e l’inizio dello spoglio, al termine del quale potrà arrivare l’ufficialità dell’elezione, una volta certificato che i candidati hanno ottenuto almeno il 50% dei voti validi.

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Contemporaneamente, l’atteso scrutinio degli altri undici Comuni al voto: Almè, Cividate al Piano, Sorisole, Clusone, Cene, Gazzaniga, Oneta, Colere, Parzanica, Solto Collina e Borgo di Terzo. Tutti Comuni con più di un candidato in corsa. Il nostro sito ecodibergamo.it seguirà lo spoglio in diretta, per accompagnare i lettori passo dopo passo, fino alla proclamazione dei nuovi primi cittadini. Il portale proporrà l’esito del voto anche con l’ausilio di mappe interattive e sempre aggiornate, arricchite da commenti e dichiarazioni a caldo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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